أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالب بسرعة تدريب طلاب أول ثانوي على التابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالب بسرعة تدريب طلاب أول ثانوي على التابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي في حالة استياء وغضب منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد الامتحانات الإلكترونية التجريبية في شهر مارس المقبل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن حالة الغضب بسبب عدم تدريب أبنائهم حتى الآن على كيفية استخدام التابلت ولا حتى طريقة تشغيله وكذلك الامتحان عليه.

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وأوضحت، أنه منذ العام السابق وأولياء الأمور يطالبون بالتدريب الكاف على التابلت ونوعية الأسئلة، متابعة: "كنا نتمنى تدارك وزارة التربية والتعليم ذلك هذا العام"، مطالبين بأن يكون موعد الامتحانات التجريبية منذ بداية اليوم الدراسي بدلا من الساعه 12 ظهرا.

وشددت على أنه يجب التنبية على المدارس بضرورة تدريب الطلاب على التابلت استعدادا للامتحان التجريبي في 22 مارس، ليتمكنوا من الاستفادة الحقيقة من الامتحان التجريبي، إستعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي، وكذلك التشديد على المدارس بإلزام الطلاب على اصطحاب التابلت إلى المدرسة بشكل يومي لتعليم طريقة الشرح عليه، مستطرده: "بدلا من ركنه في الدولاب".

وأشارت إلى أن أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي اشتكوا من قصر وقت امتحان مادة الفيزياء والكيمياء بالتيرم الأول، مطالبين بزيادة الوقت المخصص للامتحان عن ساعة ونصف، لإتاحة الوقت لأبنائهم للحل.