أخبار مصر | رئيس هيئة السلامة البحرية يشارك في مؤتمر "IALA"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة السلامة البحرية يشارك في مؤتمر "IALA" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء بحري أركان حرب، حسين الجزيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في فعاليات المؤتمر الدبلوماسي الدولي للجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر IALA، والمقام في خلال الفترة من 28 -24 فبراير، بدولة ماليزيا.

وأعلن "الجزيري" في تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يناقش المسودة النهائية لاتفاقية تحويل الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر من جمعية دولية غير حكومية إلى منظمة دولية حكومية IGO تمهيدا لعرضها على جهات الاختصاص للحصول على الموافقة المتطلبة بالتوقيع النهائي لانضمام مصر لعضوية المنظمة الجاري إنشائها.

وأكد أن المشاركة تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، من أجل تعزيز سلامة الملاحة البحرية لمصر على الصعيدين المحلي والدولي طبقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية.

وتلقى "الجزيري" دعوة رسمية من السكرتير العام للجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر للمشاركة مع وفد من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

