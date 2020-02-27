أخبار مصر | تعرف على الإرشادات والتعليمات الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين

تجري نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية.

وتستعرض "الخليج 365" أهم الارشادات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات:

أولا المستويات الانتخابية:

- مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية لشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين أمضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، أمضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

- ومجالس النقابات الفرعية، هو7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.

ثانيا أماكن ومواعيد ونظام الإقتراع:

1- تبدأ العمليه الإنتخابية في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، ويتم غلق أبواب المقر الإنتخابي المعين قبل بدء الإنتخابات من السيد المستشار رئيس اللجنة.

2- تستمر اللجنة في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الانتخاب في تمام السابعة مساءً حتى الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم، بعد حصرهم والتحقق من أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.

إجراءات الإقتراع:

·الشعب الهندسية: "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولون البطاقة الإنتخابيه مميز.

- يختار كل ناخب حسب شعبته عدد مرشحي مجالس الشعب بمجلس النقابة العامة علي النحو الأتي:

مطلوب من شعبة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج، عدد 3 مهندس فوق السن، وعدد 2 مهندس تحت السن ولون البطاقة الانتخابيه مميز.

رابعا الشروط الواجب إتباعها خلال العملية الانتخابية:

-من منطلق حرص النقابة على مشاركة أكبر عدد من المهندسين يتم السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

- يعتبر الصوت الانتخابي باطلًا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة.

-حظر استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

- يلتزم المرشحون بعد إلصاق أي المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.

- يحق للعضو الناخب المسدد رسوم العضوية لعام 2018 أو الإعفاء منها والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019 الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك من خلال بطاقة العضوية أو كشف الناخبين المقيدين باللجنة أو ببيان سداد صادر من النقابة، يفيد ذلك.

- يتوجه العضو الناخب إلى الحاسب الآلي بالمقر الانتخابي لإستخراج بيان حالة قيده بلجنته الانتخابية.

- لابد أن يلتزم بتقديم العضو بطاقته النقابية للمستشار رئيس اللجنة الفرعية وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للتحقق من شخصية العضو.

- توقيع العضو اسمه بكشوف الناخبين باللجنة، طبقا لأحكام المادة 15م النظام الداخلي لقانون النقابة.

- يضع العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بكل مستوى نقابي في صندوق مستقل مخصص لذلك ومميز بشريط ملون مماثل للون بطاقة الانتخاب المخصص لإيداعها به وبما يسهل التعرف عليه.