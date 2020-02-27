أخبار مصر | أول تحرك برلماني بعد تراجع أثيوبيا عن المشاركة في مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني بعد تراجع أثيوبيا عن المشاركة في مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري، بشأن خطة مصر البديلة بعد إعلان أثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت يوسف في بيان لها: إنه بعدما ماطلت دولة أثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع بواشنطن، بعد فترة طويلة من المفاوضات التي ترعاها واشنطن.

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وأكدت أن تصريحات الجانب الأثيوبي تملص واضح من إتفاق المبادئ، وتعمد واضح في استمرار الأزمة دول حل حتى تفرض الأمر الواقع على الدولة المصرية، لافته إلى أن إعلان عدم المشاركة في المفاوضات، جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.