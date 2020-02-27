أخبار مصر | كامل الوزير يطالب بتقارير دورية عن مشروعات النقل النهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير يطالب بتقارير دورية عن مشروعات النقل النهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، مع رئيس وقيادت هيئة النقل النهري في إطار المتابعة المُستمرة والدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخطة المستقبلية للهيئة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

واستعرض الوزير، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات مثل "تطوير المجرى الملاحي القاهرة الإسكندرية" عبر الرياح البحيري، ترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان، وكذلك موقف توريد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان القاهرة.

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كما استعرض الوزير، رفع كفاءة اللنشات والوحدات النيلية وخطط تطوير الأهوسة وآخر المستجدات الخاصة بطرح الموانئ النهرية على المستثمرين والموقف الحالي لمعدلات تنفيذ مشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل RIS. وأكد ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات وأن يتم موافاته بتقارير دورية عنها خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل. ونوه بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دروات تدريبية وكذلك المتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للوحدات النيلية للتأكد من توافر التراخيص.

ولفت إلى الاهتمام بتوافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان بها.