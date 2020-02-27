أخبار مصر | برلماني يشيد بمبادرات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بمبادرات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرات بعض الشركات لنشر والحث على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كبديل عن الأكياس البلاستيكية العادية التي تشكل خطورة على البيئة والكائنات الحية.

وقال في بيان اليوم الخميس: إنه فاق الاستهلاك السنوي على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في مصر 2.5 مليار جنيه سنويًا أي 10 مليارات جنيه في 5 سنوات، كما أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة في صناعة الأكياس والباقي يتم استيراده من الخارج.