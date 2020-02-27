أخبار مصر | برلماني يشيد بمبادرات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بمبادرات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال في بيان اليوم الخميس: إنه فاق الاستهلاك السنوي على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في مصر 2.5 مليار جنيه سنويًا أي 10 مليارات جنيه في 5 سنوات، كما أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة في صناعة الأكياس والباقي يتم استيراده من الخارج.
وأشاد بقيام بعض أصحاب "الهايبر ماركت" الشهيرة بتشجيع أصحاب مصانع البلاستيك على إضافة مادة التحلل على جميع المنتجات البلاستيكية، من خلال وضع بند التحلل الحيوي في عقود التوريد، حيث أن المادة المحللة لا تؤثر على خصائص الكيس وإنما تعمل على تحلل جزيئاته حيويًا، الأمر الذي ينهي بشكل جذري أزمة مخلفات البلاستيك.
وأشار إلى أن بعض الشركات التي تعمل في مجال توزيع الأكياس القابلة للتحلل، تقوم بتوزيعها على الأكشاك مجانًا، ما يساعد على وصول الفكرة إلى جميع فئات المجتمع ونشر ثقافة إعادة الاستخدام بين المواطنين.