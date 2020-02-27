أخبار مصر | غدا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المقاعد التي تجري عليها الانتخابات هي: شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب. وأعلنت النقابة الضوابط التي حددتها اللجنة للمرشحين وهي كالتالي:-

تجري نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصفي مقاعد الشُعب ومجالس النقابات الفرعية.

- أن يلتزم المرشحين ببدء الدعاية الانتخابية، داخل مقر النقابة، والأندية بعد إعلان القوائم النهائية لكل المرشحين، من خلال تعليق "بانرات، مطبوعات ورقية، مؤتمرات".

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- أن يلتزم أعضاء المجالس الحاليين، والمرشحين بالانتخابات لعام 2020، بتسيير الأعمال الضرورية المكلف بها، وفق نص القانون فقط، ويحظر عليه القيام بأي أعمال من شأنها الترويج لشخصه، مستغلًا بذلك موقعه النقابي، حتى انتهاء العملية الانتخابية، مثل "الإعداد للندوات الترفيهية، أو الاجتماعية"، والتي من شأنها وجود عدم تكافؤ فرص بين المرشحين.



- ضرورة أن يلتزم المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، بعدم إلصاق أي مطبوعات ورقية على مبنى النقابة، وأن يقتصر فقط بالسماح لهم في استخدام الدعاية الخاصة بالبانرات، على ألا تتجاوز مساحته متوسط متر مربع، وبحد أقصى 2 بانر لكل مرشح، وبحد أقصى عدد 5 بانرات لكل قائمة انتخابية مجمعة، بمساحة 4 أمتار. - ضرورة أن يلتزم المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، بعدم إلصاق أي مطبوعات ورقية على مبنى النقابة، وأن يقتصر فقط بالسماح لهم في استخدام الدعاية الخاصة بالبانرات، على ألا تتجاوز مساحته متوسط متر مربع، وبحد أقصى 2 بانر لكل مرشح، وبحد أقصى عدد 5 بانرات لكل قائمة انتخابية مجمعة، بمساحة 4 أمتار. وانتهت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، من عقد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها،: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشعبة الهندسة المدنية، وشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وشعبة الهندسة الكهربائية، وشعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة الهندسة المعمارية، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.



وتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.

