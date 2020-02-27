أخبار مصر | قبل انتخابات التجديد النصفي بـ"المهندسين".. استعلم عن مقرك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انتخابات التجديد النصفي بـ"المهندسين".. استعلم عن مقرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، اليوم الخميس، أماكن المقرات بانتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، المقرر عقدها غدًا الجمعة.

وللتعرف على المقر الانتخابي الخاص بالناخبين، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.



وتجري الانتخابات على مقاعد الشُعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سن.

ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.