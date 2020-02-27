أخبار مصر | اعتماد ميزانية "المهندسين" لـ2019 وموازانة 2020

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أحد قادة القوات المسلحة المصرية الأبطال في حرب الكرامة "أكتوبر المجيدة"، مقدمين لأسرته وللدولة المصرية خالص التعازي.

وانعقدت الجلسة، بحضور المهندس محمود حجازي، والمهندس أحمد عثمان وكيلا النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، والسادة أعضاء المجلس الأعلي للنقابة.

واعتمد المجلس خلال الجلسة، ميزانية النقابة لعام 2019 بعد الموافقة عليها بالإجماع، والموازنة التقديرية لعام 2020.

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واستعرض المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، موقف صناديق النقابة الأربعة، بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للإجابة على بعض استفسارات أعضاء المجلس الأعلى لحين العرض على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020.

من ناحيته، أعرب نقيب المهندسين، عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامين، حيث أن هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالي، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلى أو هيئة مكتب أو شعبة.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهندسين سوف تجري انتخابات التجديد النصفي غدًا الجمعة الموافق ٢٨ فبراير الجاري.