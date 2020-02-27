شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يطالب وزراء الصحة العرب باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسالة عاجلة إلى وزراء الصحة العرب، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس «كورونا المستجد» في العالم العربي في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى ثمان وسبعين ألف حالة، وفقًا لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.
وطالب رئيس البرلمان العربي في رسالته بضرورة اتخاذ مجلس وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس «كورونا المستجد» للدول العربية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.
ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس وزراء الصحة العرب بضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد» في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس «كورونا المستجد» والقضاء عليه.
وأكد السلمي أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار الفيروس وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
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