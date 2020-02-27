شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحد شهداء القوات المسلحة بمركز دكرنس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية كرم التابعة لمركز دكرنس، اليوم، في جنازة شعبية وعسكرية جثمان الشهيد مجند إسلام أحمد يحيى والذى استشهد في مواجهات مع الإرهابين بسيناء، الثلاثاء.

كان العشرات من الأهالى خرجوا على الطريق في انتظار وصول الجثمان قادما من الإسماعيلية، وانضم أهالى قرية ميت محمود لأهالى قرية كرم، حيث تم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بقرية كرم.

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تشييع جثمان أحد شهداء القوات المسلحة بمركز دكرنس

وتقدم الجنازة رئيس مدينة دكرنس نائبا عن المحافظ، وعدد من أفراد وضباط القوات المسلحة وتسابق زملائه في حمل الجثمان لمثواه الأخير.

تشييع جثمان أحد شهداء القوات المسلحة بمركز دكرنس

وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب ورددوا هتافات «القصاص القصاص» و«لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله والإرهابى عدو الله».

تشييع جثمان أحد شهداء القوات المسلحة بمركز دكرنس

وطالب الأهالى بإطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية، مؤكدين أن الشهيد عاش حياته بالقرية وتم دفنه فقط بمقابر أسرته بقرية كرم بمركز دكرنس.