شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ورئيس «الاستثمار» يبحثان تحديات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المستثمرين بالقطاع الزراعي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحثوا خلاله التحديات التي تواجههم وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر. جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع جميع التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وشهد اللقاء حضور 71 من المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعي، ورغبة بعض الشركات في التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول في شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بصغار المستثمرين.

وتطرق اللقاء إلى بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعي.

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من جانبه، قال «القصير» إن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات، ولكن كذلك تلقي المقترحات، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار بالإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية، مشيرًا إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لرئيس الوزراء تعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين.

وفيما يتعلق بمزارع الدواجن والتحديات التي تواجه العاملين بقطاع الثروة الداجنة، أكد وزير الزراعة أنه سيتم عقد اجتماع للاستماع إلى جميع المقترحات لتطوير هذا القطاع، بحضور أعضاء شعبة الثروة الداجنة.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد لقاء دوريًا بمقرها، الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين في كل قطاع، وذلك لبحث ومناقشة جميع التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وأضاف «عبدالوهاب» أنه ستتم دراسة إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط بهدف تشجيع صغار المستثمرين، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الزراعي لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير الإجراءات على المستثمرين في كل القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.