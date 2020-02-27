شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يعقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادت هيئة النقل النهري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادت هيئة النقل النهري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخطة المستقبلية للهيئة، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

استعرض «الوزير» معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، مثل تطوير المجرى الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / أسوان، وكذلك موقف توريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان / القاهرة، ورفع كفاءة اللنشات والوحدات النيلية، وخطط تطوير الأهوسة، وآخر المستجدات الخاصة بطرح الموانئ النهرية على المستثمرين والموقف الحالي لمعدلات تنفيذ مشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل RIS.

وأكد وزير النقل ضرورة المتابعة الميدانية لهذه المشروعات وأن تتم موافاته بتقارير دورية عنها، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية وكذلك المتابعة المستمرة والدقيقة من مسؤولي الهيئة للوحدات النيلية للتأكد من توافر التراخيص، وتوافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان بها.