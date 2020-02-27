شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يلتقي بمدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج تدريبي جديد لنواب المحافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخميس، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم «شعراوى» شكره وتقديره للجهود التي قامت بها الأكاديمية خلال البرنامج التدريبي المكثف الذي تم إعداده لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا إدراك الوزارة دور الأكاديمية المهم في تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الشباب بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لتمكينهم وتوليهم المسؤولية والاعتماد عليهم.

وشهد اللقاء بحث أهم مجالات التعاون بين الوزارة والأكاديمية، ومن بينها إجراء اختبارات للمرشحين للوظائف القيادية بالإدارة المحلية والوزارة، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الخاص بإعداد صف ثانٍ من القيادات بالمحليات من العاملين بالمحافظات وخريجي دورات قادة المستقبل ودورات إعداد المتدربين TOT، التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

من جانبها، أشادت «رشا» باهتمام وزير التنمية المحلية بتوفير برامج التدريب والتأهيل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية عبر مركز سقارة للتدريب والدورات التدريبية بالخارج، مشيرة إلى ترحيب الأكاديمية باستمرار التعاون مع الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعم جهود الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الإدارى، كما تم خلال اللقاء بحث التفاصيل الخاصة ببرنامج التدريب العملي والمعايشة الميدانية للعاملين بالمحليات لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4، وبرنامج تدريب المسؤول الحكومي المحترف للعاملين بالمحليات.

وشهد الاجتماع أيضاً التنسيق والتشاور للإعداد لبرنامج تدريبى جديد خلال الفترة المقبلة لنواب المحافظين في عدد من الموضوعات المهمة التي طلبها النواب وفى ظل النجاح الذي حققه البرنامج الأول، والذى شهد حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات والمسؤولين بالدولة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتوفير برامج تدريبية خاصة للعاملين بالإدارة المحلية والاستفادة من برامج التعاون التي تنفذها الأكاديمية مع بعض الجهات الدولية، خاصة في مجالات بناء القدرات البشرية والتحول الرقمى وتحسين الخدمات والتخطيط المحلى والمتابعة سواء في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة أو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.