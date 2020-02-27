شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى لنقابة المهندسين» يعتمد ميزانية 2019 والموازنة التقديرية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقدمين لأسرته وللدولة المصرية خالص التعازي.

حضر الجلسة المهندس محمود حجازي، والمهندس أحمد عثمان «وكيلا النقابة»، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد، والسادة أعضاء المجلس الأعلي للنقابة.

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واعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩ بعد الموافقة عليها بالإجماع، ووافق ايضا على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

واستعرض المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق، موقف صناديق النقابة الأربعة بحضور مراقب الحسابات، والمدير المالي، للإجابة على بعض استفسارات أعضاء المجلس الأعلى، لحين العرض على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٠.

وأعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي، لمدة عامين، حيث إن هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالي، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلى، أو هيئة مكتب، أو شعبة.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف أعضاء المجلس الأعلي والشعب غدا.