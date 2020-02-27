شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

