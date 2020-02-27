شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ محطتى تحلية مياه البحر بـ"حلايب وأبو رماد" بتكلفة 10 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن بدء تنفيذ محطتي تحلية مياه البحر بمدينتى حلايب وأبو رماد بطاقة إجمالية 3000 متر مكعب يوميا، بتكلفة 107 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة فى النصف الثانى من العام الجارى‪.‬

وأوضح اللواء سيد العشرى، أن تحلية مياه البحر، من الملفات التى تأتى فى أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى المحافظات الحدودية، نظرا لما تمثله من أهمية فى استغلال مياه البحار، وترشيدا لنفقات توصيل خطوط مياه النيل لهذه المحافظات الحدودية‪.‬

وقال رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق ، " محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياه للمحافظات الحدودية التى تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه‪".‬

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد التوسع فى إنشاء محطات للتحلية، وتسخير التكنولجيا لتوفير أكبر قدر من مياه النيل، فى ظل أزمة نقص المياه، وتداعيات أزمة سد النهضة، وهو ما تسعى إليه الحكومة فى الفترة الأخيرة وظهر ذك جليا من المحطات الجارى تنفيذها سواء فى محافظات وجبه قبلى أو المحافظات الحدودية، ويأتى فى مقدمة هذه المحطات محطة تحلية العلمين، وشرق بورسعيد، وغيرها من المحطات‪.‬

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وحول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول تعد رائدة فى هذا المجال، قال إن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلي، وأن تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه في الزراعة بالري، نظرا للتكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع المحصول‪.‬

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‬وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها في مياه الشرب في المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه في الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن استخدام محطات التحلية في جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالي والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى‪.‬

وأكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه خلال عام وصلت قيمة المشروعات التى تنفذها الشركة نحو مليار و300 مليون جنيه، وتشمل محطات مياه ومحطات صرق وتشغيل وصيانة لمحطات وعقارات وخلافه‪.‬

وقال ان الشركة حصلت على شهادة اليورو وان التى تعمل على تقديم تسهيلات كبرى للشركة وتوفر فى الجمارك بالإضافة إلى سرعة توريد المعدات والآلات التى تحتاجها الشركة‪.‬