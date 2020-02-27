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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص رقم تليفون وإيميل للرد على استفسارات الحاصلين على تأشيرات عمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم،الخميس، أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة، وعلقت الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً ، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.
وأضافت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في تويتر، أنها تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين فى الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة وذلك على الرقم 00966920002814، حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، باكستان، الهند، إندونيسا، تركيا.
وأضافت الوزارة أنه يمكن الاستفسار على إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة [email protected] و[email protected]، وحساب المركز على تويتر [email protected]
وقد اكدت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان مساء أمس، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
وأكدت الخارجية السعودية، أنه استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره.
وقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية :
1 تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.
2 تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
3 تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.
وأشارت الخارجية السعودية، إلى تأكيد المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، كم جددت المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، وأهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد.
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