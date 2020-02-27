شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية توسيع نشاطها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المعنيةبالتعامل مع القطاع الخاص.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون القائم بين مصر ومؤسسة التميل الدولية وما تقوم به من دور بناء فى تمويل المشروعات التنموية فى مصر بالتعاونمع القطاع الخاص، واتساق ذلك مع جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسعى إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فىمشروعات وخطط الدولة التنموية باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أهمية توسيع مؤسسة التمويل الدولية نشاطها فى مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص على مساهمته فى المشروعات التنموية المستدامة، لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى عدد من المشروعات التنموية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على عدد من المجالات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإصلاح الهيكلى، والاستفادة من البنية التحتية الضخمة التى تمت تنفيذها حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح هيكلى ضمن الموجه الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، مع وضع منظومة جديدة وشفافة لتسجيل الأراضى .

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر فى الاصلاح الاقتصادى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، ونجاح مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل انشاء اكبر محطة طاقة شمسية فى بنبان باسوان وهو المشروع الذى استثمرت فيه مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، وحصل على افضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلعه لخلق قصص نجاح اخرى على غرار مشروع بنبان للطاقة المجددة.

وأشار إلى تفاؤله بتبنى مصر لبرنامج إصلاح هيكلى متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة خلال المرحلة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا حرص مؤسسة التمويل الدولية على إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة وتوسيع أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة ومساندة مشروعات القطاع الخاص.

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