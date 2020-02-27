شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 متهمين في «حريق خط أنابيب البترول» بإيتاي البارود إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، الخميس، بإحالة 5 متهمين في قضية «حريق خط أنابيب البترول» بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والمتهم فيها 10 أشخاص، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام 5 من المتهمين في القضية، والتي تسببت في وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الحريق.

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