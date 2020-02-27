شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لمحافظات الصعيد والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، كما جاء في الجريدة الرسمية.
وقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12.81 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
وقرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.
وقرار رقم 79 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريبا ناحية إدكو- محافظة البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في المشروعات البترولية.
وقرار رقم 80 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 2.59 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بني سليمان بمحافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية ملعب كرة قدم.
وقرار رقم 81 لسنة 2020 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضي ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.
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