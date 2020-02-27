شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نعى المشير حسين طنطاوي الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، الخميس، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ونشر طنطاوي نعيًا في صفحة الوفيات بجريدة الأهرام، الصادرة الخميس، قال فيه: وجاء نص النعي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. المشير حسين طنطاوي ينعي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان». نعي المشير طنطاوي لمبارك

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