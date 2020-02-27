شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث برقية عزاء للملك سلمان في وفاة الأمير طلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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