شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر تصعد للمركز الثالث أفريقيًا في سرعة تحميل الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاُ مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي الذي يستهدف بشكل أساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات.

من جانبه، استعرض وزير الاتصالات مبادرات التدريب التي تتبناها الوزارة لبناء القدرات، من بينها مبادرة التدريب المتخصص بالتعاون مع شركة «هواوي» من خلال تدريب 10 آلاف متدرب على عدد من الموضوعات، تتمثل في: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية.

أما ثاني هذه المبادرات، وفقاً لما عرضه الوزير، فهي مبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، (Freelancers) الذين يعملون لصالح عدد من الشركات على مشروعات مختلفة، بحيث لا يكون المهنى المستقل موظفا للشركة ولكن مجرد شخص منوط به إنهاء مهمة معينة مقابل مبلغ مادى محدد مسبقا، لافتاً إلى أنه من المستهدف التحاق ١٠٠ ألف متدرب بالمبادرة خلال سنتين، وتعزيز ترتيب مصر عالميا لتكون ضمن الخمسة الأوائل في هذا المجال.

وأضاف أن إحدى هذه المبادرات المهمة هي مبادرة التدريب على اللغات للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك اللغات الانجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، ومن المستهدف تدريب من 60 إلى 80 ألف متدرب على كل هذه اللغات بحلول 2023، وكذا مبادرة برامج التدريب في مراكز الشباب من خلال 20 ألف متدرب بنهاية يونيو 2020 من بينهم 10% على الأقل من ذوي القدرات الخاصة، ويتم تحديد أعداد المتدربين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

كما تم استعراض الموقف الإنشائي لمجمعات الإبداع في كل من المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان، ومركز الإبداع بجامعة القاهرة، فضلاً عن موقف جامعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تجري مناقشات متقدمة مع 4 جامعات في الولايات المتحدة وكندا، وكذا موقف منصة البريد مول للتجارة الرقمية حيث تم إطلاق المنصة مطلع الشهر الجاري؛ لتكون منصة تجارة إلكترونية B2C باستخدام تقنيات SAP Hybris تتيح عرض المنتجات وإدارة عمليات العرض والبيع online.

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كما تضم المبادرات التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث تم ربط 130 وحدة صحية بكابلات الألياف الضوئية، ومبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، من خلال إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning للمطابقة بين الصور التي يتم تصويرها للأطفال بالملاجئ والصور التي يتم إدخالها للنظام من قبل أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم، حيث يتم إنشاء بوابة على الانترنت تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى تحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل الصور للطفل الذي يبحثون عنه، والحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.

وتضمن العرض الذي قدمه الدكتور عمرو طلعت، المحاور الرئيسية لاستراتيجية التحول الرقمـــى والتي تتمثل في ميكنة الخدمات، والمدفوعات الإلكترونية، وإعداد الموظف الحديث، وإعداد منصة تتضمن المعلومات الجغرافية، ومنصة أخرى لحصرأصول الدولة، بالإضافة إلى تدشين منصات للمحتوى الثقافي، وتأسيس بيئة تكنولوجية مؤمنة، وبنية مؤسسية حكومية.

واستعرض الوزير مشروع الخدمات الحكومية الرقمية، التي تقدم دون تدخل العنصر البشرى، من خلال استخدام كل المدفوعات الرقمية عبر كل المنافذ الرقمية، مقدماً مشروع الخدمات الرقمية ببورسعيد كنموذج على هذه الخدمة.

وتناول العرض موقف مراكز الخدمة البريدية، حيث انتهت الهيئة القومية للبريد من تطوير830 مكتب بريد ليصبح مركز خدمات بريدية متكاملا، وتم رفع كفاءة 348 مكتبا آخر، فضلاً عن تركيب عدد من الأكشاك البريدية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تقدم خدمات الحوالات الفورية، والبطاقات مسبقة الدفع، والحوالات الحكومية، وخدمات المرور، وخدمات وزارة الإسكان، وخدمات وزارة التعليم.

واستعرض الوزير مشروع حوكمة منظومة تأجير المحاجر، والتي تتيح بيانات عن مواقع المحاجر من خلال صور الأقمار الصناعية لتحديد المساحات وكشف أماكن التعديات، وحساب إنتاجية المحجر من خلال الطائرة بدون طيار، وكذا منظومة الضرائب التي تستهدف توحيد وتسهيل الإجراءات، وحوكمة الأداء وزيادة الحصيلة، ومراقبة دورة حياة الشركة وتعاملاتها، وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية، من خلال منصة لتقديم خدمات الشركات من التراخيص والحوافز والضرائب وإجراءات التأسيس من خلال وزارات التموين والتضامن والهيئة العامة للاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والعدل والجهات المعنية الأخرى.

كما أشار إلى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في محافظات: الغربية، بورسعيد، الشرقية، البحيرة، أسيوط، وسوهاج، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة أبريل المقبل، والانتهاء من المرحلة الأخيرة في أكتوبر المقبل.

كما تطرق الوزير إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع متوسط سرعة الانترنت، حيث أشار لتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت في مصر على مؤشر Oookla في الفترة من يناير ٢٠١٩- يناير ٢٠٢٠، ووفقا لنتائج مصر في يناير 2020 فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا في يناير 2019.

كما استعرض الوزير مبادرة تطوير سرعات الانترنت داخل الفنادق في إطار دعم استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة ومبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تطوير ورفع مستوى خدمات الإنترنت الثابت داخل الفنادق، حيث تم البدء بالفنادق ذات التصنيف الأربع والخمس نجوم.