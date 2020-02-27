شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بـ14 مليون دولار (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، بمبلغ 14 مليون دولار، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019. وفيما يلي نص القرار:

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