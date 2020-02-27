شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يطالب بالاستفادة من النقل النهرى فى نقل البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادت هيئة النقل النهرى فى إطار المتابعة المُستمرة والدورية للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والخطة المستقبلية للهيئة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل.

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من المشروعات مثل «تطوير المجرى الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرىي – ترعة النوبارية و تطوير المجرى الملاحى القاهرة / دمياط، وتطوير المجرى الملاحى القاهرة / أسوان وكذلك موقف توريد عدد / 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان / القاهرة، ورفع كفاءة اللنشات والوحدات النيلية وخطط تطوير الأهوسة وآخر المستجدات الخاصة بطرح الموانئ النهرية على المستثمرين والموقف الحالى لمعدلات تنفيذ مشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل RIS.

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وأكد الوزير على ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات وأن يتم موافاته بتقارير دورية عنها خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال عقد دروات تدريبية وكذلك المتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولى الهيئة للوحدات النيلية للتأكد من توافر التراخيص، وتوافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان بها .