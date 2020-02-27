شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد ندب القاضى أحمد حسن سيد بندارى الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية والمنتدب وكيل إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تنتهى فى 2021/3/7.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة، بجانب قرار باعتبار كلا من مشروع محطتي رفع الصرف الصحى بكلا من شبين القناطر ومركز الخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الإجتماعية بعدد من المحافظات، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازاتتساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلكالأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم على تنفيذها.

وتضمن القرار عدداً من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الإجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينهاجمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بالجوابربميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية، وذلك بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم.