شكرا لقرائتكم خبر عن زواج بقرار جمهورى بين وزير مفوض تجارى وسيدة تونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 88 لسنة 2020 ، بالإذن لـ"علاء الدين حسن رضوان"، الوزير المفوض التجارى بالتمثيل التجارى، بالزواج من "منية بنت حسين بن محمد التومى"، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية. صدر القرار وفقاً للدستور، وبعد الاطلاع علي قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلي ما عاضته وزيرة التجارة والصناعة. Advertisements



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