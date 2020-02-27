محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إعادة الدراسة التي كانت قد أعدتها الوزارة للتسعير العادل لأسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة سعر توريد طن قصب السكر، لارتباطها بحياة الكثير من المواطنين.
وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبد العال أشاد - خلال استقباله بمكتبه وزير التموين اليوم الخميس- بجهود وزارة التموين لمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين.
وأضاف البيان أن المصيحلي استعرض، خلال اللقاء، خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة، كما كشف عن إطلاق مبادرة "لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال يطالب وزير التموين بوضع تسعير عادل لقصب السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.