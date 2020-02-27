عبدالعال يطالب وزير التموين بوضع تسعير عادل لقصب السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إعادة الدراسة التي كانت قد أعدتها الوزارة للتسعير العادل لأسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة سعر توريد طن قصب السكر، لارتباطها بحياة الكثير من المواطنين.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبد العال أشاد - خلال استقباله بمكتبه وزير التموين اليوم الخميس- بجهود وزارة التموين لمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين.

وأضاف البيان أن المصيحلي استعرض، خلال اللقاء، خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة، كما كشف عن إطلاق مبادرة "لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل".