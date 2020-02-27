وزير التنمية المحلية يلتقي مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الشباب بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أوالمحافظات؛ لتمكينهم وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن شعراوي بحث مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر الوزارة، أهم مجالات التعاون بين الوزارة والأكاديمية، ومن بينها إجراء اختبارات للمرشحين للوظائف القيادية بالإدارة المحلية والوزارة، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الخاص بإعداد صف ثان من القيادات بالمحليات من العاملين بالمحافظات وخريجي دورات قادة المستقبل ودورات إعداد المتدربين (TOT) التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأكد شعراوي إدراك الوزارة لدور الأكاديمية المهم في تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.. موجها شكره وتقديره للجهود التي قامت بها الأكاديمية خلال البرنامج التدريبي المكثف الذي تم إعداده لنواب المحافظين الجدد، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا راغب باهتمام وزير التنمية المحلية بتوفير برامج التدريب والتأهيل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية عبر مركز سقارة للتدريب والدورات التدريبية بالخارج.. معربة عن ترحيب الأكاديمية باستمرار التعاون مع الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ودعم جهود الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الإداري.

وأشار البيان إلى أنه تم - خلال اللقاء - بحث التفاصيل الخاصة ببرنامج التدريب العملي والمعايشة الميدانية للعاملين بالمحليات لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 ، وبرنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف للعاملين بالمحليات، فضلا عن التنسيق والتشاور للإعداد لبرنامج تدريبي جديد خلال الفترة المقبلة لنواب المحافظين في عدد من الموضوعات المهمة.

وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير برامج تدريبية خاصة للعاملين بالإدارة المحلية والاستفادة من برامج التعاون التي تنفذها الأكاديمية مع بعض الجهات الدولية خاصة في مجالات بناء القدرات البشرية والتحول الرقمي وتحسين الخدمات والتخطيط المحلي والمتابعة سواء في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة أو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.