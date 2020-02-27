محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن وزير الأوقاف يبحث مع أعضاء اللجنة، التوسع في حركة الترجمة والنشر، برئاسة الدكتور سعيد عطية عميد كلية اللغات بالسابق، بجامعة الأزهر بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يبحث التوسع في حركة النشر مع لجنة اللغات بالشئون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.