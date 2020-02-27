مفتي الجمهورية ينعى الأمير طلال بن سعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافقته المنية أمس الأربعاء.

وقال بيان لدار الافتاء المصرية، إن مفتي الجمهورية تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن مساء الأربعاء وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ بعد صلاة العصر غدًا الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.