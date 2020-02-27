أخبار مصر | "تنورة ومحاضرات" في ختام الملتقي الثاني للوعي الأثري بالقاهرة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تنورة ومحاضرات" في ختام الملتقي الثاني للوعي الأثري بالقاهرة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، الأربعاء، أعمال الملتقى الأثري الثاني للوعي الأثري بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، بهيئة قصور الثقافة، ومتحف النسيج المصري، بمناسبة الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020م.

ومن ناحيتها، قالت داليا الجوهري، مديرة إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية: إن الملتقى انعقد على مدى يومين حيث تنوعت الفعاليات ما بين محاضرات وورش وأنشطة ثقافية.

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وتضمنت فعاليات اليوم الأخير للملتقى أمس، محاضرة بعنوان "المرأة في مصر المملوكية" وقد استضافها متحف النسيج المصري وألقاها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز ومدير عام وحدة التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف أبو اليزيد: إن المتحف دائمًا ما يفتح أبوابه للأنشطة الثقافية في إطار التواصل المجتمعي ما بين المتحف والجمهور.

كما تضمن اليوم، زيارة إلى بعض معالم شارع المعز لدين الله الفاطمي حيث تمت زيارة قصر الأمير بشتاك وإقامة حفل فني من أداء فرقة الفنون الشعبية بوزارة الثقافة، قدم خلاله الفريق عرض التنورة أمام سبيل عبد الرحمن كتخدا وهو العرض الذي تفاعل معه رواد الشارع من مصريين وأجانب.