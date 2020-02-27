أخبار مصر | اليوم.. تسليم جزء من كسوة الكعبة بمتحف العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تسليم جزء من كسوة الكعبة بمتحف العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، وتسلم جزء من كسوة الكعبة المشرفة مساء اليوم الخميس.

وتأتي جولة الدكتور خالد العناني وزير الآثار غدًا لتفقد متحف الآثار مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به، ومبنى المتحف يتكون من دور واحد يضم قاعة عرض كبيرة تعرض مجموعة من القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني.

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وقاعة أخرى تضم جدران مقبرة توتو التي تم العثور عليها عام ٢٠١٨ في منطقة الديابات بسوهاج وتم نقلها إلى المتحف.

والمتحف يروي تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورًا بالإسكندرية ثم مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.