شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات الدورة السابعة لمعرض «فارماسي اكسبو» 7 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنطلق فاعليات الدورة السابعة لمعرض «فارماسي اكسبو» خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس المقبل.

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يحظى التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط «فارماسي اكسبو» هذا العام بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، جنبا إلى جنب مع عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، فضلا عن مشاركة عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة والعناية الشخصية في مصر والشرق الأوسط، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في ذات المجال، ونخبة من صناع القرار المعنيين في مصروالدول المختلفة، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، يستضيف الحدث مستشفي سرطان الاطفال 57357 لالقاء عدد من المحاضرات في الصيدلة الإكلينيكية.

وقال محمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة ماستر بزنس جروب المنظمة للحدث، إن الأهداف الاستراتيجية وراء انعقاد معرض ومؤتمر «فارماسي اكسبو» في دورته السابعة في مصر هو العمل على إحلال الدواء المصري بديلا للمنتج المستورد واستعادة مكانته في أفريقيا ودول الجوار وفتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لإنشاء هيئة وزارية مستقلة للدواء، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية دعما لصناعة الدواء الوطنية وإصلاح منظومة الدواء.

جدير بالذكر أن مبيعات الأدوية المنتجة محليا من خلال الصيدليات تبلغ 77.5 مليار جنيه.