شكرا لقرائتكم خبر عن «جواز بقرار جمهوري».. السيسي يأذن لـ«علاء الدين» بالزواج من «منية التومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 88 لسنة 2020 بالإذن لـ«علاء الدين حسين رضوان»، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من «منية بنت حسين بن محمد التومي» المتمتعة بالجنسية التونسية. وللاطلاع على نص القرار:

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