شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا يتضمن الكشف الطبى لمرشح البرلمان وفق قرار الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 19 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة، دائرة سمالوط ومقرها مركز غرب سمالوط محافظة المنيا

ونص القرار فى مادته الأولى، على طالب الترشح لمجلس النواب بالدائرة الانتخابية بسمالوط التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك بالجهة التى حددتها وزارة الصحة وهى مستشفى المنيا اعتبارا من الأربعاء 26 فبراير 2020.

ونصت المادة الثانية من القرار على: تجرى المستشفى الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له ، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها الجهة فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط ، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية المحددة من وزارة الصحة مقابل إجراء الكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

ونصت المادة الثالثة على أن تتلقى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالدائرة، تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح والتى تتخذ فى ضوئها قرارها بالقبول أو بالرفض.

ونصت المادة الرابعة على: يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوص الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح ، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بمركز غرب سمالوط بمحافظة المنيا لخلو المقعد بمجلس النواب لوفاة شاغله

وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى، أمس الأربعاء، أنه تلقى كتاب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير الجاري بشأن خلو مقعد لوفاة شاغله عن الدائرة الثالثة بمركز سمالوط بالمنيا، وهو النائب علي الكيال – مستقل، وتنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.

وفى حالة وجود إعادة يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، ، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو القادم.