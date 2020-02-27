"رباب" تطلب الخلع: "بيضرب أبوه.. وخايفة على ولادي منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:
أقامت "رباب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها؛ مبررةً طلبها: "جوزي بيضرب أبوه قدام أولاده وأنا خايفة يتعلمه منه، عايزة ولادي يتعلمه الأصول والعادات والتقاليد".
قالت "رباب - 35 سنة" في دعواها رقم 1286 لسنة 2019: "تزوجت منذ 8 سنوات من (م. ع)، 40 سنة، تقليدًا عن طريق أحد المقربين إلى والدي، وبعد التعرف عليه أعجبت بشخصيته البشوشة، ووافقت على الخطبة وانتقلنا بعدها لعش الزوجية وأنجبنا تؤام شيماء ودعاء"، مضيفة: "زوجي شخصيته صعبة في التعامل رغم ذلك حافظت على منزلي".
واستكملت مُقيمة الدعوى: "زوجي بيضرب والده وبيرفع صوته على أمه أمام أطفالنا، وبيمنع أخواته البنات من الخروج للتعليم أو الشارع، ومش حنين على أولاده".
وأشارت الزوجة: "تحدثت معه عن تغير تصرفاته لكنه استمر في ضربي أمام الأولاد، فذهبت لبيت أهلي واستغثت بوالدي لحل الموقف، لكنه قام بتهديد والدي بالضرب والإهانة".
يأست من الوصول لحل مع زوجها بعد إصراره على عدم الزواج، لذلك قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
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