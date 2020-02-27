أخبار مصر | وزير النقل: 86 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 86 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن سكك حديد مصر تشهد تنفيذ عددًا كبيرًا من مشروعات التطوير سواء كانت مشروعات في البنية الأساسية، أو المنشآت أو الوحدات المتحركة.

وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية، أن تكلفة هذه المشروعات التي تنفذ حاليا تصل إلى 86 مليار جنيه، بالإضافة إلى 55 مليار جنيه قيمة مشروعات مستقبلية سيتم البدء بها في شهر يوليو المقبل.

وأوضح الوزير، أنهم يستهدفون الوصول لتطوير سكك حديد مصر لينطبق عليها شعار "مواصلات آمنة.. نظيفة.. ومنضبطة في المواعيد".