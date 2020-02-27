وزارة الأوقاف: 8 واعظات معينات يجتزن الدورة التثقيفية بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحات من الواعظات المعينات في الدورة التثقيفية بالإسكندرية، حيث تولى وزارة الأوقاف ملف الواعظات أهمية خاصة، سواء من المتطوعات أو المعينات.
وينشر " الخليج 365" أسماء الفائزات من الواعظات وهن :
|1.
|رضا محمد حسين عبد الله
|الشرقية
|2.
|مروة إسماعيل محمد أحمد
|الشرقية
|3.
|لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد
|كفر الشيخ
|4.
|إيمان أحمد شعبان رزق
|الدقهلية
|5.
|أمل السيد محمد سليمان
|الشرقية
|6.
|هناء محمد العربي عبد العال
|الشرقية
|7.
|زينب إبراهيم زكي إبراهيم
|القليوبية
|8.
|هبة محمد مجاهد حسين الشرنوبي
|الغربية
كان الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، أكد أنه قد عرض تجربة عمل واعظات الأوقاف، وفكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا ومن خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة ولا سيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى. .
وكان اللقاء بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ونيافة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا وممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي وسعادة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف والسفير على السماك سفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف و سفراء ومندوبي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة السودان و ودولة موريتانيا ودولة الجزائر ، ودولة العراق ، وسلطنة عمان ، ودول : الصين والبرازيل وبيلاروسيا وكولومبيا وأذربيجان وكوبا وقبرص وجنوب أفريقيا ، وعدد كبير من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية بجنيف وعدد كبير من ممثلي البرلمان الدولي والشخصيات الدينية بسويسرا.
وقد أثار عرض هذه التجربة إعجاب وتقدير جميع المشاركين متمنين نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وآدميته دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق ،التي عرضها معالي وزير الأوقاف إلى مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة .
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