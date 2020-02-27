شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار (89) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، مؤكدة ان ذلك ياتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

و اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الاثنينافتتاح 4 مدارس علمية جديدة ، ليصل عدد المدارس العلمية إلى (298) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي:

1 ـ مديرية أوقاف أسوان: وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:

المسجد المحاضر الكتاب العلمي مسجد العتيق الشيخ / علي شعبان أحمد شعبان بداية المجتهد الشيخ / محمود محمدين إبراهيم علي الشمائل المحمدية الشيخ / أحمد عبد المجيد محمد إبراهيم المنتخب في التفسير الشيخ / حماد طه محمد علي تدريب الراوي الشيخ / عاشور أحمد سعيد عبد المعطي الحكم العطائية

2ـ مديرية أوقاف البحر الأحمر: وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي:

المسجد المحاضر الكتاب العلمي مسجد السلام إدارة سفاجا الشيخ / إسماعيل فتحي إسماعيل الحكم العطائية الشيخ / أحمد طلعت علي محمد دليل الصالحين الشيخ / حاتم منصور حامد الشمائل المحمدية الشيخ / صلاح أحمد عمر عقيلة المنتخب في التفسير الشيخ / ناصر نياظ عيد مبروك بداية المجتهد

3- مديرية أوقاف دمياط : وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:

المسجد المحاضر Advertisements الكتاب العلمي مسجد الرحمة بشرباص الشيخ / محمد متولي إبراهيم بداية المجتهد الشيخ / حامد محمد خلف المنتخب في التفسير الشيخ / عبد الرحمن عبد الفتاح التلباني الحكم العطائية الشيخ / وسام محمد السعيد دليل الفالحين الشيخ / كمال السيد إسماعيل الشمائل المحمدية

4- مديرية أوقاف الغربية : وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي: