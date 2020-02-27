وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إشهار 89 مسجدًا إشهارًا محليًّا و4 مدارس قرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار (89) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، مؤكدة ان ذلك ياتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.
و اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الاثنينافتتاح 4 مدارس علمية جديدة ، ليصل عدد المدارس العلمية إلى (298) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي:
1 ـ مديرية أوقاف أسوان: وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد العتيق
|
الشيخ / علي شعبان أحمد شعبان
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / محمود محمدين إبراهيم علي
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / أحمد عبد المجيد محمد إبراهيم
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / حماد طه محمد علي
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / عاشور أحمد سعيد عبد المعطي
|
الحكم العطائية
2ـ مديرية أوقاف البحر الأحمر: وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد السلام إدارة سفاجا
|
الشيخ / إسماعيل فتحي إسماعيل
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / أحمد طلعت علي محمد
|
دليل الصالحين
|
الشيخ / حاتم منصور حامد
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / صلاح أحمد عمر عقيلة
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / ناصر نياظ عيد مبروك
|
بداية المجتهد
3- مديرية أوقاف دمياط : وبها عدد (1) مدرسة جديدة ، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد الرحمة بشرباص
|
الشيخ / محمد متولي إبراهيم
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / حامد محمد خلف
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / عبد الرحمن عبد الفتاح التلباني
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / وسام محمد السعيد
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / كمال السيد إسماعيل
|
الشمائل المحمدية
4- مديرية أوقاف الغربية : وبها عدد (1) مدرسة جديدة، وبيانها كالتالي:
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
مسجد الزنافلة شبراملس، إدارة زفتى
|
الشيخ / عطية أبو بكر الديسطي
|
بداية المجتهد
|
الشيخ / محمد فوزي السعدني
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد عبد المجيد وهدان
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / حافظ عبد السلام محمد
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / محمود رأفت أحمد السيد
|
المنتخب في التفسير
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