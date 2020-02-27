شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعد حزمة توصيات لمشاتل "الطمطام" لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، استعدادًا لزراعات الطماطم الصيفية "القوطة" من خلال زراعات مشاتل الطماطم بناءً على تعليمات المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج وتجنب المحصول للأمراض والآفات الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه من بين الممارسات الجيدة لمتابعة زراعات الطماطم استمرار زراعة مشتل العروة الصيفية، وتنصح مراعاة الاهتمام بمصدر التقاوى أن يكون معتمدًا من وزارة الزراعة، العناية بالمشاتل القائمة تمهيدًا لزراعة العروة الصيفية فى أواخر فبراير، وذلك بتنفيذ ما يلى: تقليل الرى لتقسية النباتات حتى تشتل فى حالة قوية، مداومة الرش ضد النيماتودا رشة وقائية، التغذية الورقية للمشتل والرش الفطرى الوقائى.

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وأضاف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لابد من استمرار جمع العروة الشتوية مع تقليل الرى قبل الجمع، مشيرًا إلى أنه من اتباع برامج الإرشادى الجيد، احتياج محصول الطماطم الشتوى إلى رى الجمعة الثانية للعروة الشتوية وتسميد مسبق بمعدل (150 كجم نترات كالسيوم) للفدان، متابعًا الاستمرار فى التعفير بالكبريت الزراعى مرة كل 25 يومًا، ولا يتم الجمع إلا بعد تطاير الندى.

كانت وزارة الزراعة، حذرت كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الإنتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

فيما واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، نشر لجانها المرورية على إنتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف وغير المرخصة من قبل وزارة الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظًا على زيادة الإنتاجية.