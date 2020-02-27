شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنه 1976بشان الرقابه علي المعادن الثمينه والاحجار ذات القيمه وتعديلاته وقانون رقم 111لسنه 1980بشان ضريبه الدمغه وتعديلاته ولوئحه وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى إشتبه أحمد فوزى مأمور تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى لقصر مدة السفر وظهور علامات القلق والإرتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض على، سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة على جسم الراكب.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 11 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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