"شوائب عالقة نهارًا".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا بالقاهرة الكبرى، غدًا الخميس، مع وجود شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر شبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وفي شمال الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و80 سم والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 23

طنطا 11 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 10 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 23

السلوم 09 23

سيوة 08 24

بورسعيد 13 21

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الإسماعيلية 09 25

السويس 10 24

العريش 11 22

رفح 10 21

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رأس سدر 09 21

نخل 06 21

نويبع 12 23

طابا 11 21

كاترين 05 15

الطور 10 24

شرم الشيخ 13 26

الغردقة 11 25

مرسى علم 12 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 08 25

سوهاج 10 25

قنا 09 25

الأقصر 08 25

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 26

الوادي الجديد 06 25

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 18 21