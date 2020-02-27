محافظ القاهرة يوجه بالإسراع في حصر المباني الآيلة للسقوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية حتى يشعر المواطن بالخدمات التي تقدمها له الدولة كالرصف والإنارة والنظافة.

وشدد المحافظ -خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات- على مسئولي الإيرادات بالمحافظة والأحياء بتحصيل حق الدولة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها، محذرا المتقاعسين عن سداد حقوق المحافظة بفسخ عقودهم.

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ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة حصر المباني الآيلة للسقوط والصادرة لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى ضرورة متابعة تجميل الميادين، كما شدد على مدير مديرية التموين بمراقبة الأسعار فى الأسواق لحماية المواطن من جشع التجار، مشيرا إلى وجود تراجع في الأسعار نتيجة تدخل الدولة.

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات المختلفة التى تساهم فى رفع المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق حياة كريمة، موجها بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب لمتابعة وحل شكاوى المواطنين .