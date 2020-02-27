بـ"سلاح وبرشام".. الأمن العام يضبط عاطلين بحيازتهما 8 آلاف قرص مخدر بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في العقاقير المخدرة.

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، أكدت قيام عاطلين، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالاتجار في المواد المخدرة باستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما وترويجها بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مبلغ مالي، اعترفا بحيازة المخدر للاتجار والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي والسيارة في تحركاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.