أخبار مصر | ليس بإغلاق أو دمج الإصدارات.. 'أبوالقاسم' يعلن برنامجه الانتخابي لعمومية 'روزاليوسف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بإغلاق أو دمج الإصدارات.. 'أبوالقاسم' يعلن برنامجه الانتخابي لعمومية 'روزاليوسف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالوكيل أبوالقاسم المرشح لعضوية الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف "صحفيين" رقم (٥)، إن البداية الحقيقية للعمل على خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، باختيار ممثلين بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارات قادرين على طرح أفكار جادة قابلة للتنفيذ .

وأضاف "أبوالقاسم" في بيان له، أن هناك ملفات في غاية الأهمية، وهناك تأخير في اتخاذ خطوات جادة لتطبيقها، وتأتي على رأسها التحول الرقمي، وليس بإغلاق أو دمج بعض الإصدارات في كل مؤسسةـ ولكن بجانب الإصدار الإلكتروني الاهتمام أيضا بتطوير المحتوى التحرير الذى يميز كل إصدار ورقى عن الأخر، مشيراً إلى أن هناك أيضا ملف الديون المتعثرة واستثمار أصول المؤسسات من أراضي وعقارات وخلافة، مؤكداً علي أهمية التحرك السريع لإصلاح المؤسسات الصحفية وبدايته يكون بالحوار البناء والجاد وليس الاكتفاء للاستماع للبعض داخل الغرف المغلقة، فهناك أهمية كبرى في المشاركة والاستماع لأفكار كل العاملين داخل المؤسسات من أجل حماية وبقاء مؤسسات عملاقة لها تاريخ مشرف وتلعب دور مهم في الدفاع عن الوطن من خلال التأثير على الرأي العام.

Advertisements

وأكد "أبوالقاسم" أن هناك طروحات كثيرة للنهوض بكافة المؤسسات الصحفية ولكن تحتاج إلى قرارات جريئة للبدء في تنفيذها بداية بالاستعانة بخبراء المهنة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة من خلال تأجيرها لأكبر الشركات والبنوك على سبيل المثال مؤسسة " روزاليوسف " تمتلك أصول عملاقة من مباني وقطع أراضي يمكن استغلالها وهذا أيضا ما نجده في كل المؤسسات الصحفية، كما يمكن إقامة مشروعات استثمارية مثل إنشاء جامعة، وهناك تجارب ناجحة لمؤسسة الأهرام، وأخبار اليوم، مؤكداً على أهمية تطوير المحتوى التحريري مهنيا وفكريا ومواكبة التحول الرقمي.

وأشار "أبوالقاسم" إلى ضرورة إعداد لائحة مالية وإدارية موحدة لكافة المؤسسات القومية والتي قد تكون بداية التنفيذ لخطة الإصلاح الحقيقية كما أن هناك حاجه ملحة لتقنين كافة أوضاع المتدربين والاهتمام بتدريب الكوادر الصحفية الشابة بصفة مستمرة.

وتابع: "حول ما طرح من قبل الجهات المختصة بشأن دمج المؤسسات الصحفية أو إغلاق إصدارات منها، فهذا طرح يرفضه جميع العاملين بالمؤسسات، لأنه يوجد لدينا إصدارات مميزة وتحتاج إلى تطوير والارتقاء بها، والأن فكرة التطوير والإصلاح لابد أن تتصدر المشهد في الوقت الحالي، وهناك أيضًا أهمية إلى التكامل بين مختلف الإصدارات، كما أن هناك فكر خاطئ من البعض حول أن التحول الرقمي سيقضى على الإصدارات الورقية، ولكن أن يكون هناك إصدار الكتروني قوى سيكون أداة تساند باقي إصدارات كل مؤسسة ويدعمها في الانتشار عالميا من خلال الإعلام الرقمي العابر للحدود".