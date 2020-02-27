شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: عبد الناصر ضرب معارضيه.. ومبارك لم يتجاوز في حق أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تاريخ الرئيس الراحل حسني مبارك، لا خلاف عليه ولكن فترة حكمه عليها خلاف.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه معلومات أن مبارك سجل 17 أو 18 حلقة عن تاريخه مع اللواء سمير فرج، متمنيًا الإفراج عنها.

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس الراحل عبدالناصر «ضرب معارضيه»، أما السادات فسبهم، في حين أن مبارك لم يتجاوز في حق أحد، مشيرًا على أن مبارك نجح في جعل مصر جزءًا من التضامن العربي بعد توليه الحكم خلفًا للسادات.