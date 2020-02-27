شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يعزى الرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك المغرب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وقال الملك محمد السادس فى البرقية " تلقيت ببالغ التأثر نعى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك ، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أردية غفرانه".
وأعرب الملك محمد السادس للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، عن أحر التعازى وأصدق مشاعر المواساة فى هذا المصاب الأليم ، مستحضرا "ما كان يتحلى به الراحل من غيرة صادقة على مصالح بلده العليا ، وما كان يربطه بالمملكة المغربية من وشائج الأخوة المتينة والتقدير الكبير ، فضلا عما كان مشهودا له به من التزام وحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".
وأضاف الملك محمد السادس " وإذ أضرع إلى العلى القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر ، أرجو أن تتفضلوا ، فخامة الرئيس وأخى العزيز ، بقبول أصدق مشاعر تعاطفى ، مشفوعة بأسمى عبارات مودتى وتقديري"
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