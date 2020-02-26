شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: لا يمكن وقف العمرة بسبب كورونا.. والدولة لها القرار الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن فيروس كورونا منتشر منذ مدة كما أن حجوزات المواطنين للعمرة على القدر الطبيعي ولم تتأثر بانتشار الفيروس، مضيفا أن فيروس كورونا لا يختلف عن انفلونزا الخنازير، والاثنان لا يؤثران على الحجوزات، ولكن نتعامل معهما من الجهة الاحترازية فقط.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة TeN تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، «أننا نعمل على توعية المعتمرين من خلال وزارة الصحة المصرية لأن هذا الوباء ينتقل من شخص لشخص عن طريق العدوى، وأن وزارة الصحة تتعامل مع المسافرين في المطارات بكل احترازية ومتابعة دقيقة كبيرة».

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن السلطات السعودية أيضًا تعمل على عدم انتشار الفيروس وتقوم بعمل الفحوصات اللازمة قبل دخول البلاد، كما أننا لا يمكننا وقف العمرة بسبب انتشار كورونا والدولة لها القرار الأخير.